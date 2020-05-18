Участок улицы Красногеройская в Ижевске будет отремонтирован
В Ижевске отремонтируют участок улицы Красногеройская от улицы Удмуртская до Карла Маркса. Об этом сообщается в группе ДП АО «Ижевское» во «ВКонтакте».
- Сейчас уже ведутся работы по демонтажу бордюрных камней. На участке установят новых бордюрных камней, и несколько слоев асфальтобетона, - сообщается в группе.
Ремонт производится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Водителей просят не парковаться на участке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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