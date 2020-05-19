Для чего ижевчанам нужна система автоматического контроля загазованности?

19 Май 2020 2020-05-19T11:03:38+03:00

А также как она работает и где устанавливается

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Система автоматического контроля загазованности – это дополнительная мера безопасности при пользовании газом в квартирах и домах. И, несмотря на то, что установка ее вовсе не обязательна, это может спасти чью-то жизнь. О том, как работает система, рассказали специалисты АО «Газпром газораспределение Ижевск.

- Система автоматического контроля загазованности - это комплекс устройств, состоящий из сигнализаторов загазованности и быстродействующего запорного клапана, которые предназначены для непрерывного автоматического контроля атмосферы помещений потребителей газа и приостановления подачи газа в случае превышения контролируемых параметров, - прокомментировали они.

Устройства не займут много места, имеют небольшой вес, не требовательны к температуре и влажности и автономны. Но, что самое главное, они минимизируют время на принятие мер во время аварийной ситуации.

Сколько стоит система, как устанавливается и выглядит, читайте на портале IZHLIFE.

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ИСТОЧНИК KP.RU