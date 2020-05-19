За первый квартал 2020 года в Удмуртии вырос прожиточный минимум
В Удмуртии вырос размер прожиточного минимума за первый квартал 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства республики и подписано премьер-министром Ярославом Семеновым.
Так, прожиточный минимум на душу населения составил 9 760 рублей (увеличился на 305 рублей), для трудоспособного населения - 10 333 рубля (увеличился на 304 рубля); для пенсионеров - 7 926 рублей (увеличился на 239 рублей); для детей - 9 876 рублей (увеличился на 395 рублей).
Постановление вступит в силу через 10 после подписания.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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