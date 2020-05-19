2020-05-19T13:04:25+03:00
Общество

Онлайн: глава Ижевска в эфире радио отвечает на вопросы горожан

Эфир продлится до 14:45
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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19 мая в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» глава горда Олег Бекмеметьев расскажет о том, какие дороги и дворы начали ремонтировать и как в столице Удмуртии работает закон о наливайках.

А также ответит на вопросы горожан. Задать их можно по телефону 94-50-94, либо написать в вайбер 8-912-007-08-06.

Эфир продлится до 14:45, запись можно будет послушать по ссылке.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио КП-Ижевск 19 мая. Настраивайтесь на 107.6 FM или слушайте в интернете: izh.kp.ru/radio Телефон студии - 94-50-94 Viber - 8-912-007-08-06

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ИСТОЧНИК KP.RU

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