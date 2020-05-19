Онлайн: глава Ижевска в эфире радио отвечает на вопросы горожан

19 Май 2020 2020-05-19T13:04:25+03:00

Изменить размер текста: A A

19 мая в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» глава горда Олег Бекмеметьев расскажет о том, какие дороги и дворы начали ремонтировать и как в столице Удмуртии работает закон о наливайках.

А также ответит на вопросы горожан. Задать их можно по телефону 94-50-94, либо написать в вайбер 8-912-007-08-06.

Эфир продлится до 14:45, запись можно будет послушать по ссылке.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио КП-Ижевск 19 мая. Настраивайтесь на 107.6 FM или слушайте в интернете: izh.kp.ru/radio Телефон студии - 94-50-94 Viber - 8-912-007-08-06

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU