2020-05-19T14:50:29+03:00
Общество

Виртуальный ЦОД «Ростелекома» будет служить интересам безопасности российских дорог

Вычислительные мощности оператора будут использоваться для обработки данных
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«Ростелеком», крупнейший российский поставщик IaaS-решений*, предоставил услугу«Виртуальный ЦОД» компании «Автодория» —отечественному разработчику и интегратору интеллектуальных транспортных систем в области безопасности дорожного движения.

- Вычислительные мощности оператора будут использоваться для обработки данных, поступающих с комплексов фотовидеофиксации скоростного режима. Высокая производительность и надежность облачной инфраструктуры «Ростелекома» позволит нам контролировать ситуацию на дорогах в 21 регионе страны. Проект внедрения интеллектуальных транспортных систем активно развивается и охватывает всё больше регионов, поэтому при выборе поставщика услуг мы прежде всего ориентировались на возможность быстрого масштабирования виртуальных ресурсов, — сказал генеральный директор ООО «Автодория» Алексей Колотушкин.

- Мы рады, что с помощью наших информационных ресурсов будет обеспечиваться безопасность на дорогах страны. Высоконадежные центры обработки данных “Ростелекома” способны не только обрабатывать огромный массив данных, но и выдавать информацию в реальном времени благодаря сверхскоростным каналам передачи данных. Ключевое преимущество виртуального центра обработки данных— быстрая масштабируемость облачной инфраструктуры, — отметил директор департамента облачных сервисов и центров обработки данных «Ростелекома» Александр Обухов.

«Виртуальный ЦОД» компании «Ростелеком» отличают высокие потребительские свойства: гибкие индивидуальные конфигурации виртуальных машин, возможность менять количество серверов и выбирать операционные системы.Услуга идеально подходит для размещения информационных систем, офисных приложений и сайтов.

*Infrastructure as a service (IaaS) — инфраструктура как сервис, одна из моделей обслуживания в облачных вычислениях, по которой потребителям по подписке предоставляются фундаментальные информационно-технологические ресурсы: виртуальные серверы с заданной вычислительной мощностью, операционной системой и доступом к сети.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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