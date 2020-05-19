На трех объектах в Ижевске завершаются ремонтные работы

19 Май 2020 2020-05-19T17:38:05+03:00

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В Ижевске на трех участках дороги завершается ремонт. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии» «ВКонтакте».

- Спецкомиссия проверила ход работ. Работы на переулке Раздельный начались 1 мая. Протяженность объекта - чуть более 0,5 км. Здесь полностью заменено дорожное полотно. Также были обновлены тротуары и бордюрные камни, на участке осталось провести благоустройство. Следующий объект - дорога Ижевск - Оранжерейный комплекс в работе также с 1 мая, её протяженность - 0,838 км. Все работы будут завершены в ближайшие дни. На переулок Профсоюзный дорожная техника вышла раньше, чем на два предыдущих объекта - 30 апреля. Здесь участок работ - 0,325 км. На участке продолжается работа по ремонту тротуара, - сообщается в группе.

При этом подрядчик должен учесть все полученные замечания комиссии и устранить их до сдачи объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU