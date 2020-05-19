2020-05-19T17:10:53+03:00
Общество

Глава Ижевска о разметке в городе: «Были ошибки серьезные, мы их исправляем»

На 19 мая в столице Удмуртии нанесено 45% разметки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Андрей ЯлунинФото: Андрей Ялунин
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19 мая в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) глава города Олег Бекмеметьев рассказал о том, по каким причинам на некоторых участках нанесена неправильная разметка и когда завершат работы.

- Ошибки случаются по нескольким причинам и самая главная – это, это конечно же, человеческий фактор. 5 мая, когда мы начали работу по нанесению разметки, были серьезные ошибки, мы пытались их быстро исправить. Мы провели встречу с ГИБДД и подрядчиками, пересмотрели схемы. Если они случаются, быстро устранять, - рассказал Олег Николаевич.

Также глава столицы Удмуртии сообщил, что на данный момент уже 45% разметки нанесено, все работы должны быть закончены 11 июня.

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио КП-Ижевск 19 мая. Настраивайтесь на 107.6 FM или слушайте в интернете: izh.kp.ru/radio Телефон студии - 94-50-94 Viber - 8-912-007-08-06

ИСТОЧНИК KP.RU

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