2020-05-19T17:26:35+03:00
Общество

Из-за повышения уровня воды на Каме в зону подтопления попали два села Удмуртии

На данный момент угрозы подтопления населенных пунктов нет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Константин РусиновФото: Константин Русинов
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Из-за увеличения уровня воды в зону подтопления попали два села Удмуртии - с. Гольяны и д. Докша Завьяловского района. Об этом сообщил глава района Константин Русинов в соцсетях.

- Сложная ситуация наблюдалась в с. Гольяны по ул. Заречная и в д. Докша – ул. Набережная. Был зафиксирован факт перелива воды через дорогу, соединяющую две части с. Гольяны. Проезд по данной улице был перекрыт. Альтернативными объездными путями являются ул. Раскольникова, ул. Труда в с. Гольяны, - отметил глава района.

Фото: Константин Русинов

Фото: Константин Русинов

Подтопления жилых домов не отмечено. На данный момент подтопления населенных пунктов нет, по данным оперативной группы МО «Гольянское» отмечается снижение уровня воды на Каме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Из-за повышения уровня воды на Каме в зону подтопления попали два села Удмуртии
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