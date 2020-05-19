Из-за повышения уровня воды на Каме в зону подтопления попали два села Удмуртии
Из-за увеличения уровня воды в зону подтопления попали два села Удмуртии - с. Гольяны и д. Докша Завьяловского района. Об этом сообщил глава района Константин Русинов в соцсетях.
- Сложная ситуация наблюдалась в с. Гольяны по ул. Заречная и в д. Докша – ул. Набережная. Был зафиксирован факт перелива воды через дорогу, соединяющую две части с. Гольяны. Проезд по данной улице был перекрыт. Альтернативными объездными путями являются ул. Раскольникова, ул. Труда в с. Гольяны, - отметил глава района.
Фото: Константин Русинов
Подтопления жилых домов не отмечено. На данный момент подтопления населенных пунктов нет, по данным оперативной группы МО «Гольянское» отмечается снижение уровня воды на Каме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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