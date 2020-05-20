Директора одной из управляющих компаний Ижевска оштрафовали на 100 тысяч за неисправный лифт

20 Май 2020 2020-05-20T06:35:58+03:00

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Одну из управляющих компаний Ижевска проверила прокуратура, в результате чего директор получил штраф в 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры по Удмуртии.

Проверку инициировало обращение жительницы многоквартирного дома по улице Сабурова. В октябре 2019 года женщина застряла в лифте. Вместе с ней находились еще один взрослый человек и трое детей.

Кабина лифта остановилась между пятым и шестым этажами. Панель управления не функционировала, и вызвать диспетчера не получилось. В результате люди продолжительное время находились в замкнутом пространстве без нормального притока воздуха. После освобождения из кабины лифта детям понадобилась медицинская помощь.

По результатам проверки в адрес управляющей компании прокурором внесено представление об устранении нарушений закона. Виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а руководителю «управляйки» за административное правонарушение мировой судья назначил штраф. Постановление еще не вступило в законную силу, нарушения закона устранены.

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ИСТОЧНИК KP.RU