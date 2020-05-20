Газоны Ижевска начали косить на неделю раньше графика

20 Май 2020 2020-05-20T06:47:03+03:00

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Покосы на газонах Ижевска уже начались, об этом сообщает пресс-служба города. Так, 19 мая подрядная организация скосила траву на разделительной полосе автодороги по улице Ленина, облагородив участок от улицы Молодежной до улицы 40 лет Победы.

- К работам по покосу травостоя вдоль автомагистралей подрядчики приступили с 18 мая. За этот день было выкошено около 25 тыс. кв. м газонов по улице 10 лет Октября. Работы были начаты на неделю раньше графика - в связи с тем, что сама погода создает благоприятные условия для быстрого роста травы, а нам все-таки хочется жить в уютном и ухоженном городе, - рассказал Андрей Палладин, директор МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление».

Пока что на покосе задействовано 14 человек – это две бригады. К концу недели к выкашиванию газонов привлекут уже четыре бригады.

Первыми в очереди на покос станут улицы Пушкинская, Ленина, Удмуртская и 10 лет Октября. Приоритет за теми участками, где травостой уже превысил высоту 15 см. Косить траву будут как ручным способом, так и механизированным - при помощи специальной навески на трактор.

Планируется, что всего будет скошено более 3,6 млн кв. м газонов. За сезон подрядчики выполнят работы трижды - в мае-июне, в августе и осенью – перед зимним сезоном. Общая стоимость этих работ составит 32,4 млн рублей. Отдельно заключены контакты на покос в парках и скверах города.

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ИСТОЧНИК KP.RU