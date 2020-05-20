Житель Удмуртии подозревается в избиении сожительницы

20 Май 2020 2020-05-20T09:07:10+03:00

О побоях в полицию сообщили врачи

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии привезли в больницу 67-летнюю женщину в состоянии опьянения и с множественными травмами. Врачи сообщили о пациентке в полицию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что женщина выпивала со своим 60-летним сожителем. Позже между ними произошла ссора и мужчина избил сожительницу. По результатам проведенной экспертизы установлено, что женщине был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В министерстве образования и науки Удмуртии рассказали, когда школьники уйдут на летние каникулы.

- "Управляйка" понесла наказание за застрявших в лифте детей.

- В Ижевске уже начали косить газоны - на неделю раньше графика.

- На утро 20 мая в Удмуртии выявили еще 5 новых случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU