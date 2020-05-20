Житель Удмуртии подозревается в избиении сожительницы
В Удмуртии привезли в больницу 67-летнюю женщину в состоянии опьянения и с множественными травмами. Врачи сообщили о пациентке в полицию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что женщина выпивала со своим 60-летним сожителем. Позже между ними произошла ссора и мужчина избил сожительницу. По результатам проведенной экспертизы установлено, что женщине был причинен тяжкий вред здоровью, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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