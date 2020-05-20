Из-за ремонтных работ по проезду Дерябина в Ижевске закроют движение до июля

20 Май 2020 2020-05-20T17:30:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске начинаются ремонтные работы на проезде Дерябина. Из-за этого движение на участке закроют до июля. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- Работы начнутся 20 мая с 22:00. На участке вводится ограничение проезда транспорта, временная схема расстановки дорожных знаков и регулировки движения. Будет закрыта проезжая часть по направлению к центру города. По проезжей части обратного направления будет организовано двустороннее движение. Ограничения продлятся до 22:00 19 июля, - говорится в сообщении.

Специалисты заменят 300 м трубопровода и 420 м труб, а также обновят конструкции опорно-подвесной системы этих теплотрасс в районе дамбы городского пруда и на эстакаде над транспортной развязкой Дерябина - Ленина - Милиционная.

При этом воду отключать у жителей не будут.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Уровень воды на Каме в Удмуртии начал снижаться.

- Несчастный случай произошел в Балезинском районе: с крыши упали двое мужчин.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU