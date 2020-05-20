Из-за ремонтных работ по проезду Дерябина в Ижевске закроют движение до июля
В Ижевске начинаются ремонтные работы на проезде Дерябина. Из-за этого движение на участке закроют до июля. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
- Работы начнутся 20 мая с 22:00. На участке вводится ограничение проезда транспорта, временная схема расстановки дорожных знаков и регулировки движения. Будет закрыта проезжая часть по направлению к центру города. По проезжей части обратного направления будет организовано двустороннее движение. Ограничения продлятся до 22:00 19 июля, - говорится в сообщении.
Специалисты заменят 300 м трубопровода и 420 м труб, а также обновят конструкции опорно-подвесной системы этих теплотрасс в районе дамбы городского пруда и на эстакаде над транспортной развязкой Дерябина - Ленина - Милиционная.
При этом воду отключать у жителей не будут.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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