Ребенок напоролся на железный штырь в Удмуртии

21 Май 2020 2020-05-21T05:55:39+03:00

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В поселке Позимь 9-летняя девочка спрыгнула с забора и напоролась на железный штырь. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии в Instagram.

Спасатели с помощью штифтореза деблокировали штырь и передали ребенка врачам.

В пресс-службе отмечают, что в последнее время стало больше происшествий с детьми. Например, накануне ребенку зажало руку в механизме карусели. Спасатели просят родителей лучше контролировать детей в их свободное время.

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ИСТОЧНИК KP.RU