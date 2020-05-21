Ребенок напоролся на железный штырь в Удмуртии
В поселке Позимь 9-летняя девочка спрыгнула с забора и напоролась на железный штырь. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии в Instagram.
Спасатели с помощью штифтореза деблокировали штырь и передали ребенка врачам.
В пресс-службе отмечают, что в последнее время стало больше происшествий с детьми. Например, накануне ребенку зажало руку в механизме карусели. Спасатели просят родителей лучше контролировать детей в их свободное время.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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