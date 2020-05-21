Предприниматель в Удмуртии хранил опасные отходы в бывшем коровнике

21 Май 2020 2020-05-21T07:27:26+03:00

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59-летний предприниматель в Завьяловском районе Удмуртии хранил более 8 тыс. кг опасных отходов в бывшем коровнике. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

В 2018 году бизнесмен арендовал бывший коровник в поселке Первомайский. С октября 2018 по январь 2020 он хранил там насыпью отходы I-IV класса опасности. При этом к коровнику могли свободно подойти люди или животные.

Обвиняемый полностью признал свою вину и утилизировал отходы за свой счет. 20 мая суд выписал предпринимателю штраф в размере 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU