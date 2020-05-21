2020-05-21T09:59:26+03:00
Происшествия

Под предлогом заработка на бирже у жительницы Удмуртии мошенники похитили 1,8 млн рублей

Женщине позвонил неизвестный и предложил заработать
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В полицию Удмуртии обратилась 37-летняя местная жительница с заявлением о хищении 1,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Женщина рассказала, что в октябре 2019 года ей позвонил неизвестный, представился сотрудником зарубежной брокерской компании и предложил заработать, потерпевшая согласилась. Мужчина сказал, что нет ничего сложного, нужно только следовать его указаниям. Сначала женщина скачала приложение и ввела данные на сайте, таким образом она открыла счет, куда якобы перечисляла деньги. Но за все месяцы она так и не смогла обналичить выигрыш, - сообщает пресс-служба.

За все время потерпевшая перевела мошенникам 1,8 млн рублей. Она потратила личные сбережения, оформила два кредита и брала деньги в кредит. В полицию женщина обратилась после того, как «сотрудники биржи» начали требовать деньги.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД по республике напоминает гражданам о необходимости проявлять повышенную бдительность.

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- Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии рассказал, сколько вахтовиков прибывает в республику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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