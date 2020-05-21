Мотоциклист попал в ДТП на перекрестке в Ижевске

21 Май 2020 2020-05-21T13:14:18+03:00

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В Ижевске на перекрестке улиц Пушкинская - Советская 20 мая произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 30-летний водитель мотоцикла врезался в машину «Ситроен» под управлением 40-летнего мужчины, - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, по данному факту ведется расследование.

Управление ГИБДД МВД по Удмуртии напоминает мотоциклистам не игнорировать правила дорожного движения! Будьте предельно внимательны и осторожны при совершаемых маневрах!

Мотоцикл в отличие от автомобиля обладает меньшими габаритами, повышенной маневренностью, к тому же более высокая динамика способствует тому, что автомобилистам сложно заметить перемещения двухколесных машин в потоке.

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ИСТОЧНИК KP.RU