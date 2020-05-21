«Была в тяжелом состоянии»: в Удмуртии спасли пожилую женщину от смерти

21 Май 2020 2020-05-21T13:17:47+03:00

Женщина не отвечала на стук и оклики родственников

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Спасатели Удмуртии помогли жителям квартиры в Сарапуле попасть в комнату к пожилой женщине, которая не отвечала на оклики родственников. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- Специалисты вскрыли двери, женщина в комнате лежала на полу в тяжелом состоянии. Ее передали сотрудникам скорой помощи, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что спасатели могут вскрывать двери, если существует угроза жизни и здоровью граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU