«Была в тяжелом состоянии»: в Удмуртии спасли пожилую женщину от смерти
Спасатели Удмуртии помогли жителям квартиры в Сарапуле попасть в комнату к пожилой женщине, которая не отвечала на оклики родственников. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.
- Специалисты вскрыли двери, женщина в комнате лежала на полу в тяжелом состоянии. Ее передали сотрудникам скорой помощи, - говорится в сообщении.
Также отмечается, что спасатели могут вскрывать двери, если существует угроза жизни и здоровью граждан.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Какое наказание назначили жителю Удмуртии, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.
- Будут ли работать летние лагеря в Удмуртии в этом году и при каких условиях будут принимать детей.
- Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии рассказал, сколько вахтовиков прибывает в республику.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»