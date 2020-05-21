Полицейские задержали двоих подозреваемых в похищении человека
В Удмуртии полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали двоих подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что двое мужчин, ранее судимые, несколько раз избивали потерпевшего на почве личных неприязненных отношений. После чего приехали к месту его работы, избили, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении, - сообщает пресс-служба.
В полицию обратились очевидцы. В течение нескольких часов полицейские нашли потерпевшего в промзоне в Глазовском районе.
На данный момент подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Правда ли, что на месте бывшего детского сада на улице Телегина в Ижевске появится 17-этажка?
- Какое наказание назначили жителю Удмуртии, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»