2020-05-21T13:35:05+03:00
Происшествия

Полицейские задержали двоих подозреваемых в похищении человека

По факту преступления было возбуждено уголовное дело
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали двоих подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что двое мужчин, ранее судимые, несколько раз избивали потерпевшего на почве личных неприязненных отношений. После чего приехали к месту его работы, избили, затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении, - сообщает пресс-служба.

В полицию обратились очевидцы. В течение нескольких часов полицейские нашли потерпевшего в промзоне в Глазовском районе.

На данный момент подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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