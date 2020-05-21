Ремонт дорог начался в Ленинском районе Ижевска
В Ленинском районе Ижевска начался ремонт двух улиц. Об этом сообщается в группе ДП «Ижевское» во «ВКонтакте».
- Специалисты отремонтируют улицы Загородную и Западную. На данный момент демонтирован изношенный слой асфальта, новый асфальт будет выложен в два слоя. Также на некоторых участках будет установлен новый бордюрный камень и благоустроена пешеходная зона, - сообщается в группе.
Водителей просят быть осторожными, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на дорожные знаки на участках ремонта.
Улицы ремонтируются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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