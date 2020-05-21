2020-05-21T14:29:16+03:00
Общество

Ремонт дорог начался в Ленинском районе Ижевска

Специалисты отремонтируют две улицы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ДП "Ижевское"Фото: ДП "Ижевское"
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В Ленинском районе Ижевска начался ремонт двух улиц. Об этом сообщается в группе ДП «Ижевское» во «ВКонтакте».

- Специалисты отремонтируют улицы Загородную и Западную. На данный момент демонтирован изношенный слой асфальта, новый асфальт будет выложен в два слоя. Также на некоторых участках будет установлен новый бордюрный камень и благоустроена пешеходная зона, - сообщается в группе.

Водителей просят быть осторожными, соблюдать скоростной режим и обращать внимание на дорожные знаки на участках ремонта.

Улицы ремонтируются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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