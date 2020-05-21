2020-05-21T17:53:20+03:00
Общество

«Яндекс.Такси» доставляет ижевчанам SIM-карты Tele2

От оформления покупки до ее получения проходит не более 2 часов
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За 1,5 месяца самоизоляции в Удмуртии спрос на курьерскую доставку SIM-карт увеличился в 12 раз.В условиях роста онлайн-продаж Tele2 важно сохранить доступность сервиса, качество обслуживания и привычные для клиентов сроки доставки. В Ижевске получить новую SIM-карту быстрее можно с помощью сервиса «Яндекс.Такси». Максимальное время доставки заказа – 2 часа.

Чтобы воспользоваться услугой, клиенту необходимо выбрать номер и оформить покупку в интернет-магазине. Водитель «Яндекс.Такси» заберет заказ в ближайшем салоне связи и бесплатно привезет на дом. После его получения абонент проходит простую и удобную процедуру саморегистрации, она занимает не более 5 минут. Активировать карту необходимо в течение 5 дней.

- Онлайн-продажи и курьерские службы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Теперь оперативно и бесконтактно можно получить желаемую вещь или услугу с доставкой на дом. Отвечая на потребности наших клиентов, мы находим новые способы ее реализации и новых партнеров. С помощью сервиса «Яндекс.Такси» жители Ижевска могут получить SIM-карту Tele2 быстро и в оптимальное для них время. Доставка заказов на дом по-прежнему остается бесплатной, а сам процесс покупки в интернет-магазине становится более удобным, - рассказал Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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