2020-05-21T17:54:21+03:00
Происшествия

Троих ижевчан подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр

Возбуждены уголовные дела
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске возбуждены уголовные дела по фактам незаконного проведения азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным следствия, подозреваемые - 39-летняя женщина, 32-летний и 59-летний мужчины на протяжении года незаконно проводили азартные игры вне игорной зоны в Ижевске сразу по нескольким адресам. Для проведения игр они использовали игровое оборудование и интернет, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела установлены все причастные к преступлению лица, осмотрены места происшествия, изъято оборудование, допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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