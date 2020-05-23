5 тысяч рублей заплатит школьница из Удмуртии за ложное сообщение о взрыве
15-летнюю ученицу из Воткинска признали виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Установлено, что в декабре 2019 года школьница позвонила на «112» и «в шутку» сообщила о том, что готовится взрыв. Естественно, на место выехали экстренные службы и следственно-оперативная группа.
- С учетом положительных характеристик, полного возмещения расходов, связанных с выездом сотрудников оперативных служб, суд назначил «лже - террористке» наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей, - говорится в сообщении.
Штраф заплатят ее родители. Пока приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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