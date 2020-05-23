Более 760 тысяч рублей похитили мошенники у пенсионерки из Ижевска

23 Май 2020 2020-05-23T13:10:00+03:00

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60-летняя пенсионерка из Ижевска сама отдала мошенникам более 760 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

- Установлено, что на телефон пострадавшей позвонил неизвестный. Под предлогом выплаты компенсации за ранее приобретенные медикаменты похитил денежные средства в сумме 762.800 рублей, принадлежащие заявителю, - сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Полиция еще раз обращается к гражданам, не переводите деньги неизвестным людям, будьте внимательны!

О подозрительных лицах незамедлительно сообщайте в полицию по телефону 02, со всех мобильных – 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU