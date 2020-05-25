35-летнего жителя Удмуртии обвиняют в изнасиловании соседки
В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в изнасиловании и разбое в отношении соседки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- По данным следствия, 10 мая вечером обвиняемый пришел в гости к 51-летней соседке. Они сели выпивать, после чего мужчина изнасиловал женщину. Затем, угрожая ножом, похитил у нее золотые украшения, - сообщает пресс-служба.
В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначены экспертизы. Злоумышленник находится под стражей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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