35-летнего жителя Удмуртии обвиняют в изнасиловании соседки

25 Май 2020 2020-05-25T16:57:21+03:00

А также обвиняемый угрожал ей ножом и похитил золотые украшения

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в изнасиловании и разбое в отношении соседки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 10 мая вечером обвиняемый пришел в гости к 51-летней соседке. Они сели выпивать, после чего мужчина изнасиловал женщину. Затем, угрожая ножом, похитил у нее золотые украшения, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, назначены экспертизы. Злоумышленник находится под стражей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Помните девочку-подростка, которая избила сверстницу в Ижевске? Узнали, какое наказание ей назначили.

- С 26 мая еще в нескольких микрорайонах Ижевска отключат горячую воду.

- Водитель в Ижевске насмерть сбил велосипедистку.

ИСТОЧНИК KP.RU