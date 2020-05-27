2020-05-27T17:38:20+03:00
Происшествия

Заведующую кладбищем в Удмуртии осудили за продажу участков и получение взятки

Ее признали виновной в совершении преступлений
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии осудили заведующую кладбищем в Можге. Ее обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и мелком взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что заведующая кладбищем отправляла граждан, которые обращались к ней по вопросу получения мест захоронения, в конкретную организацию. Которая в свою очередь платила деньги за это – 81 тысячу рублей. В марте 2020 года осужденная предоставила места захоронения за 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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