Заведующую кладбищем в Удмуртии осудили за продажу участков и получение взятки
В Удмуртии осудили заведующую кладбищем в Можге. Ее обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и мелком взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Установлено, что заведующая кладбищем отправляла граждан, которые обращались к ней по вопросу получения мест захоронения, в конкретную организацию. Которая в свою очередь платила деньги за это – 81 тысячу рублей. В марте 2020 года осужденная предоставила места захоронения за 15 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.
Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий на срок 2 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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