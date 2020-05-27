Нового главного тренера команды «Ижсталь» назначили в Ижевске

27 Май 2020 2020-05-27T18:17:38+03:00

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Главным тренером хоккейной команды «Ижсталь» стал Константин Полозов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- Ижевчанам этот специалист знаком по финалу 2015 года, когда возглавляемый им «Торос» в противостоянии с «Ижсталью» завоевал третью Братину. Константин Александрович родился в Уфе 4 мая 1966 года. В сезонах 2009/10 и 2010/11 входил в тренерский штаб уфимского «Толпара», который в этот период дважды становился бронзовый призёр чемпионата МХЛ. C 2011 по 2015 гг. возглавлял «Батыр» из Нефтекамска в МХЛ-Б. 22 января 2015 года был назначен главным тренером клуба «Торос». С 28 июня 2016 года возглавлял «Толпар». С 13 июня 2019 года перешел работать в ДЮСШ ХК «Торос» в качестве замгенерального директора по спортивно-методической работе, одновременно возглавив команду «Торос-ЮХЛ», - сообщает пресс-служба.

СПРАВКА «КП»

Константин Полозов , мастер спорта. Победитель Спартакиады народов РСФСР 1981 года. Серебряный призёр Спартакиады народов СССР 1982 года. Чемпион СССР среди юношей 1983 года. Чемпион Европы среди юниоров 1984 года. Бронзовый призёр Чемпионата МХЛ 1994/1995, 1995/1996. Бронзовый призёр Чемпионата России 1996/1997.

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ИСТОЧНИК KP.RU