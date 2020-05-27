27 Май 2020 2020-05-27T19:00:31+03:00

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27 мая около 18:00 по улице Удмуртская в Ижевске произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Водитель машины «Фольксваген Пассат» - 30-летний мужчина сбил, перебегающую дорогу вне пешеходного перехода, 36-летнюю женщину,- говорится в сообщении.

В результате ДТП женщина скончалась. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативный патруль, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/781622" frameborder="0"></iframe> Перебегающую дорогу женщину, сбили насмерть в Ижевске.Видео: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU