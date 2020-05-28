Житель Удмуртии заплатит штраф за публикацию интимных фото бывшей жены
25-летний житель Игринского района признан виновным в распространении порнографических материалов и неприкосновенности личной жизни. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
Ранее мужчина на почве ревности и личной неприятности к своей бывшей 19-летней супруге разместил ее интимные фотографии в одной из социальных сетей.
26 мая Игринский районный суд приговорил ревнивца к штрафу в 105 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Заведующую кладбищем в Удмуртии осудили за продажу участков и получение взятки
Ижевчанина обвиняют в убийстве 74-летней женщины
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»