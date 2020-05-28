Житель Удмуртии заплатит штраф за публикацию интимных фото бывшей жены

28 Май 2020 2020-05-28T07:01:01+03:00

Снимки он выложил в соцсетях

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25-летний житель Игринского района признан виновным в распространении порнографических материалов и неприкосновенности личной жизни. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Ранее мужчина на почве ревности и личной неприятности к своей бывшей 19-летней супруге разместил ее интимные фотографии в одной из социальных сетей.

26 мая Игринский районный суд приговорил ревнивца к штрафу в 105 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU