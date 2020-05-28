2020-05-28T07:01:01+03:00
Общество

Житель Удмуртии заплатит штраф за публикацию интимных фото бывшей жены

Снимки он выложил в соцсетях
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
Изменить размер текста:

25-летний житель Игринского района признан виновным в распространении порнографических материалов и неприкосновенности личной жизни. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Ранее мужчина на почве ревности и личной неприятности к своей бывшей 19-летней супруге разместил ее интимные фотографии в одной из социальных сетей.

26 мая Игринский районный суд приговорил ревнивца к штрафу в 105 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Заведующую кладбищем в Удмуртии осудили за продажу участков и получение взятки

Ижевчанина обвиняют в убийстве 74-летней женщины

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По состоянию на 28 мая в Удмуртии вывили 22 случая заражения коронавирусом
Семья из Удмуртии получила «юбилейный» материнский капитал
Еще пара двоен родилась в Удмуртии
Житель Удмуртии заплатит штраф за публикацию интимных фото бывшей жены
«Велика вероятность, что выпускные состоятся»: глава Удмуртии ответил на вопросы одиннадцатиклассников
Перебегающую дорогу женщину, сбили насмерть в Ижевске
«Возобновляются занятия в спорте высших достижений и разрешается посещение кладбищ»: глава Удмуртии о некоторых послаблениях режима
Нового главного тренера команды «Ижсталь» назначили в Ижевске
Глава Удмуртии Александр Бречалов заболел коронавирусом
Онлайн: Александр Бречалов о снятии ограничительных мер в Удмуртии
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 27 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Заведующую кладбищем в Удмуртии осудили за продажу участков и получение взятки