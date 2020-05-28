2020-05-28T09:35:49+03:00
Общество

На двух перекрестках в Ижевске отключат светофор

Он не будет работать до вечера
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске на перекрестках улиц Азина – Московская и Азина – Тракторная отключат светофоры. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- 28 мая с 09:00 до 16:00 на время проведения ремонтных работ, будут отключены светофоры на указанных перекрестках, - говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными, проезжая перекресток.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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