Полицейские задержали в Ижевске 18-летнего закладчика наркотиков
В Ижевске полицейские задержали 18-летнего неработающего местного жителя при попытке сбыть наркотики путем закладки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Молодого человека задержали в лесопосадке по улице Ленина, он пытался оставить закладку. При личном досмотре полицейские обнаружили у него несколько свертков с веществом. Также было установлено, что подозреваемы й является закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков. В дальнейшем было обнаружено еще два тайника, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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