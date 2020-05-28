Полицейские задержали в Ижевске 18-летнего закладчика наркотиков

28 Май 2020 2020-05-28T11:07:57+03:00

Его задержали при попытке сбыта веществ

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В Ижевске полицейские задержали 18-летнего неработающего местного жителя при попытке сбыть наркотики путем закладки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Молодого человека задержали в лесопосадке по улице Ленина, он пытался оставить закладку. При личном досмотре полицейские обнаружили у него несколько свертков с веществом. Также было установлено, что подозреваемы й является закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков. В дальнейшем было обнаружено еще два тайника, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU