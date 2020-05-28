В Удмуртии спасли беспомощного пенсионера

28 Май 2020 2020-05-28T12:34:58+03:00

Он не мог самостоятельно встать

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В Сарапульском районе (Удмуртия) спасатели помогли пенсионеру, который не мог самостоятельно встать. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- 80-летний мужчина упал в своей квартире (он ходил на костылях) и не мог подняться. Соседи услышали крики о помощи вызвали спасателей. Специалисты попали в квартиру через окно и помогли пенсионеру, - сообщает пресс-служба.

В свою очередь мужчина отказался от госпитализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU