2020-05-28T12:34:58+03:00
Общество

В Удмуртии спасли беспомощного пенсионера

Он не мог самостоятельно встать
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы УдмуртииФото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
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В Сарапульском районе (Удмуртия) спасатели помогли пенсионеру, который не мог самостоятельно встать. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.

- 80-летний мужчина упал в своей квартире (он ходил на костылях) и не мог подняться. Соседи услышали крики о помощи вызвали спасателей. Специалисты попали в квартиру через окно и помогли пенсионеру, - сообщает пресс-служба.

В свою очередь мужчина отказался от госпитализации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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