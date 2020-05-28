В Удмуртии спасли беспомощного пенсионера
В Сарапульском районе (Удмуртия) спасатели помогли пенсионеру, который не мог самостоятельно встать. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы республики.
- 80-летний мужчина упал в своей квартире (он ходил на костылях) и не мог подняться. Соседи услышали крики о помощи вызвали спасателей. Специалисты попали в квартиру через окно и помогли пенсионеру, - сообщает пресс-служба.
В свою очередь мужчина отказался от госпитализации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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