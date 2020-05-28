2020-05-28T14:55:02+03:00
Общество

Tele2 приглашает ижевчан на домашний концерт Ёлки

Онлайн-квартирник пройдет уже 30 мая
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Tele2 приглашает гостей на онлайн-концерт певицы Ёлки. Трансляция состоится 30 мая в «Доме по другим правилам» – digital-пространстве оператора, где можно общаться, вместе смотреть лекции, фильмы, ходить на виртуальные выставки в период самоизоляции.

Гости услышат как уже известные хиты, так и новую композицию певицы «Мне легко». Между песнями Ёлка в режиме реального времени пообщается со зрителями на разные темы – расскажет про свой опыт самоизоляции и поделится музыкальными планами. Сюрпризом для жителей соседних домов станет исполнение любимых песен певицы на балконе. Также в трансляции примут участие автор песен Ана Бастон, креатор Петр Иванов, певец, полуфиналист проекта «Песни на ТНТ» Хабиб и другие. Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени. Посетить концерт Ёлки гости смогут бесплатно и без дополнительных условий.

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С запуска в конце апреля онлайн-дом Tele2 посетили более полумиллиона человек. За месяц хозяева и гости «обжились» в digital-пространстве Tele2 – уютном доме со своей атмосферой, наполненном событиями, которые помогли многим людям пережить вынужденную изоляцию. С момента открытия онлайн-дома в нем прошло 44 прямых трансляции: их участники готовили фирменные блюда вместе с шеф-поварами популярных ресторанов Москвы, занимались спортом с инструкторами фитнес-клуба «Планета Black», учились декорировать интерьер, рисовать автопортрет с нуля, делать простые и красивые прически в домашних условиях. Записи всех трансляций доступны в разных комнатах дома Tele2, расписание предстоящих эфиров можно найти в соответствующем разделе.

«Дом по другим правилам» продолжит принимать гостей и после окончания карантина. Tele2 будет наполнять дом интересными и разнообразными событиями, чтобы каждый человек смог найти то, что ему по душе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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