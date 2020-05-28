70-летнего жителя Удмуртии подозревают в причинении смерти по неосторожности соседке

28 Май 2020 2020-05-28T15:10:17+03:00

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 70-летнего местного жителя. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности соседке. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, 25 мая подозреваемый выпивал с 67-летней соседкой. Ночью между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил потерпевшую рукой, а после того, как она упала избил ногами. В результате полученных травм женщина скончалась, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены экспертизы. Готовятся материалы для предъявления обвинения. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU