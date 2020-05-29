Поставка иммуноглобулина против клещевого энцефалита в Удмуртию планируется в июне-июле

29 Май 2020 2020-05-29T16:46:21+03:00

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В Удмуртии возобновляются поставки иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Об этом сообщила помощник руководителя Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Софья Цыгвинцева в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

Ранее в Удмуртию поступило 500 доз иммуноглобулина, в мае еще 1000 доз. Его распределили между больницами республики, по мере необходимости. Детям до 18 лет препарат положен бесплатно. Но этого количества мало. Как отметила заместитель минздрава Удмуртии Мария Галеева, ежегодная потребность региона в иммуноглобулине составляет около 7000 доз.

- С декабря 2019 года по май 2020 года минздравом Удмуртии объявлялись аукционы, однако они не состоялись так как на рынке иммуноглобулина не было, - объяснила Софья Цыгвинцева. -Для решения вопроса были направлены письма в минздрав России, компании-производители препаратов и другие ведомства. С такой ситуацией столкнулась не только Удмуртия, но и многие другие регионы.

По данным минздрава Удмуртии, проведен еще один аукцион, и в начале июня ожидается поставка еще 1000 доз, так что на следующий месяц иммуноглобулина точно хватит. Поставка еще 2500 доз запланирована в июне-июле.

- В 2020 году для приобретения иммуноглобулина в республике предусмотрено и выделено 4 млн 700 тыс. рублей из регионального бюджета

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ИСТОЧНИК KP.RU