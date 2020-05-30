Онлайн: как проходят последние звонки в школах Удмуртии
30 мая 11-классники Удмуртии отмечают последние звонки. Торжественные мероприятия в этом году в республике проходят в режиме онлайн из-за ограничений в рамках борьбы с коронавирусом.
Для выпускников подготовили интересные сценарии, записали выступления педагогов и творческие номера. Подробнее смотрите в нашей трансляции.
Последний звонок в Ижевске.В этом году мы стали свидетелями уникального события Последний звонок для школьников, родителей и учителей республики в онлайн-формате! Присоединяйтесь к нашей трансляции и пишите свои поздравления в комментариях к трансляции
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ИСТОЧНИК KP.RU
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