Онлайн: как проходят последние звонки в школах Удмуртии

30 Май 2020 2020-05-30T10:02:07+03:00

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30 мая 11-классники Удмуртии отмечают последние звонки. Торжественные мероприятия в этом году в республике проходят в режиме онлайн из-за ограничений в рамках борьбы с коронавирусом.

Для выпускников подготовили интересные сценарии, записали выступления педагогов и творческие номера. Подробнее смотрите в нашей трансляции.

Последний звонок в Ижевске.В этом году мы стали свидетелями уникального события Последний звонок для школьников, родителей и учителей республики в онлайн-формате! Присоединяйтесь к нашей трансляции и пишите свои поздравления в комментариях к трансляции

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ИСТОЧНИК KP.RU