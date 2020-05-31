31 Май 2020 2020-05-31T17:09:19+03:00

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Проект Высшей школы экономики реализуют в Ижевске. Гуманитарный лицей подписал соглашение о сотрудничестве. Об этом на своей странице в Фейсбук написал директор учебного учреждения и председатель комиссии по образованию и науке в Общественной палате Удмуртии Михаил Черемных.

- 28 мая 2020 года подписано Соглашение о сотрудничестве ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и АМОУ «Гуманитарный лицей» г. Ижевска в рамках Университетского образовательного округа НИУ ВШЭ, а с 1 сентября 2020 года Школа Распределенного лицея НИУ ВШЭ на базе ижевского Гуманитарного лицея примет на обучение первых десятиклассников, - написал господин Черемных.

До этого момента в сеть школ Распределенного Лицея НИУ ВШЭ входили только школы и лицеи Москвы – 29 образовательных учреждений. Ижевск стал первой региональной площадкой проекта.

- Уверен, что это тот проект, который задаст импульс развития не только организациям-партнёрам, но и всей системе общего образования Ижевска и Удмуртской Республики в целом! – добавил Михаил Черемных.

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ИСТОЧНИК KP.RU