Выпускные в Удмуртии могут не состояться в традиционном формате

2 Июнь 2020 2020-06-02T07:03:30+03:00

Это будет зависеть от ситуации с коронавирусом

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В Удмуртии ученики 9-х и 11-х классов могут остаться без выпускного. Об этом сообщил в прямом эфире в своих социальных сетях глава Удмуртии Александр Бречалов.

- К сожалению, уважаемые родители, далеко не все выпускники 9-х и 11-х классов провели последние звонки только онлайн. Многие отправились в парки, встречаться с одноклассниками, собираться большими компаниями. <...> Мы должны быть готовы, что через 10-14 дней будет очередной рост случаев, но теперь среди учащихся девятых и одиннадцатых классов, - прокомментировал глава Удмуртии.

По мнению Александра Бречалова, в такой ситуации будет сложно принимать решение по празднованию выпускного. Если среди выпускников обнаружится хотя бы один больной, круг контактных лиц будет очень большим. Предположительно, такие случаи уже есть.

Напомним, последние звонки выпускники в Удмуртии отметили онлайн. При этом глава региона обещал приложить максимум усилий, чтобы провести выпускные в привычном виде.

Глава Удмуртии отвечает на вопросы горожан #БречаловLive.

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ИСТОЧНИК KP.RU