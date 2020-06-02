На утро 2 июня в Удмуртии выявили 53 случая заражения коронавирусом
В Удмуртии на 2 июня выявили 53 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 22 жителей Можги, 11 жителей Ижевска, 7 жителей Глазова, 4 жителей Алнашского района, 4 жителей Можгинского района, 2 жителей Сарапула, по одному случаю заболевания в Граховском, Сюмсинском и Кизнерском районах. В числе заболевших 3 детей до 14 лет, 5 граждан старше 65 лет, 6 медработников, - сообщил глава.
При этом было выписано 11 человек. На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 770 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, 19 из них закончились летальным исходом, 407 человек выздоровели.
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Глава Удмуртии отвечает на вопросы горожан #БречаловLive.
ИСТОЧНИК KP.RU
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