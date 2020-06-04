2020-06-04T05:48:15+03:00
Общество

Молодой ижевчанин расплачивался карточками бывшей девушки

Сейчас ему грозит тюрьма
Инга Коган
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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22-летний нигде неработающий ижевчанин задержан по подозрению в хищении денег с банковских счетов бывшей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что молодой человек до середины мая этого года жил вместе с потерпевшей, но потом они расстались.

- Уходя из дома потерпевшей, злоумышленник похитил две ее банковские карты и в последующем, зная пин-коды, в течение нескольких дней расплачивался картами за покупки в магазинах в Ижевске и Завьяловском районе, - говорится в сообщении.

Всего молодой человек потратил со счетов бывшей сожительницы более 21 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа с причинением значительного ущерба». Мужчина может сесть в тюрьму на срок до 5 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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