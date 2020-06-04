К 12 июня на стенах домов Ижевска появятся праздничные граффити
Ко дню города на ижевских домах появятся праздничные граффити. Такой подарок сделают своему городу и его жителям молодые художники. С 1 по 12 июня они нарисуют все, что связано с мифами удмуртского народа и историей нашего края.
- Ижевские крокодилы, ярко-желтые италмасы, занесенные в Красную книгу России, портреты спортсменов, известные писатели – эскизы выполнены студентами ИжГТУ. Стрит-арт фестивалю быть! - подчеркнул куратор фестиваля Максим Веревкин.
Предварительный эскиз граффити. Предоставлен организаторами
Граффити появятся на следующих домах: ул. Кооперативная, 5, ул. Базисная, 17, ул. Горького, 162, ул. Баранова, 66, ул. Молодежная, 15.
Предварительный эскиз граффити. Предоставлен организаторами
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ИСТОЧНИК KP.RU
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