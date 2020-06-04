2020-06-04T07:18:37+03:00
Общество

К 12 июня на стенах домов Ижевска появятся праздничные граффити

Расскажем, какие дома украсят рисунки молодых художников
Маша Мухина
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Предварительный эскиз граффити. Предоставлен организаторамиПредварительный эскиз граффити. Предоставлен организаторами
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Ко дню города на ижевских домах появятся праздничные граффити. Такой подарок сделают своему городу и его жителям молодые художники. С 1 по 12 июня они нарисуют все, что связано с мифами удмуртского народа и историей нашего края.

- Ижевские крокодилы, ярко-желтые италмасы, занесенные в Красную книгу России, портреты спортсменов, известные писатели – эскизы выполнены студентами ИжГТУ. Стрит-арт фестивалю быть! - подчеркнул куратор фестиваля Максим Веревкин.

Предварительный эскиз граффити. Предоставлен организаторами

Предварительный эскиз граффити. Предоставлен организаторами

Граффити появятся на следующих домах: ул. Кооперативная, 5, ул. Базисная, 17, ул. Горького, 162, ул. Баранова, 66, ул. Молодежная, 15.

Предварительный эскиз граффити. Предоставлен организаторами

Предварительный эскиз граффити. Предоставлен организаторами

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ИСТОЧНИК KP.RU

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