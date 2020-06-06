Экс-директора Детско-юношеской школы по конному спорту в Ижевске осудили за мошенничество в особо крупном размере

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:57:44+03:00

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Устиновский суд вынес приговор супруге бывшего зампредседателя гордумы Ижевска Василия Шаталова, по совместительству экс-директора Детско-юношеской школы по конному спорту Ижевска за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

- Установлено, что подсудимые с 2012 по 2015 годы, используя свое положение, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили деньги МО «город Ижевск» в особо крупном размере – 26 816 200 рублей, - говорится в сообщении.

Приговором суда женщина признана виновной в совершении преступления, и с учетом обстоятельств смягчающих наказание, наличие у подсудимой детей и престарелой матери, состояния ее здоровья и её близких, инвалидности дочери, совершения преступления впервые, положительных характеристик, осуждена к 4 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, взята под стражу в зале суда.

Иск о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением, удовлетворен. Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU