У пенсионера из Удмуртии мошенники похитили почти 190 тысяч рублей
В полицию Удмуртии обратился 63-летний житель Сарапула с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Пенсионер рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Далее обманным путем получил данные банковской карты потерпевшего и похитил с нее 189 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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