У пенсионера из Удмуртии мошенники похитили почти 190 тысяч рублей

6 Июнь 2020 2020-06-06T16:01:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Удмуртии обратился 63-летний житель Сарапула с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Пенсионер рассказал, что ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Далее обманным путем получил данные банковской карты потерпевшего и похитил с нее 189 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Полицейские Перми сняли с поезда 20-летнего ижевчанина, который ехал в вагоне с углем.

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 6 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Смотреть на ночное небо всегда завораживает! "Комсомолка" собрала несколько фотографий полной луны над Ижевском, а еще говорят этой ночью было полутеневое затмение, у нас и видео есть.

ИСТОЧНИК KP.RU