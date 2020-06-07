27 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано на утро 7 июня

7 Июнь 2020 2020-06-07T08:25:05+03:00

Один человек скончался, четыре – выздоровели

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По состоянию на утро 7 июня в Удмуртии выявлено еще 27 случаев коронавирусной инфекции, об этом на своей официальной странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Александр Бречалов.

- Диагноз подтвердился у 6 жителей Можги, 4 жителей Ижевска, 4 жителей Завьяловского района, по два случая заражения зарегистрировано в Можгинском, Алнашском, Сарапульском, Увинском, Глазове, по одному случаю в Малопургинском, Красногорском районах и Сарапуле. В числе заболевших 11 детей, 3 граждан старше 65 лет, - написал глава Удмуртии.

Также из больницы выписали четырех выздоровевших. Один из пациентов - 74-летний мужчина – к сожалению, скончался.

Всего в регионе на данный момент зарегистрировано 963 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 453 человека выздоровели, 21 человек скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU