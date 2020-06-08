2020-06-08T08:52:41+03:00
Происшествия

Наркосбытчика из Ижевска будут судить

Его обвиняют в совершении трех эпизодов незаконного сбыта веществ
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске прокурором было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего наркосбытчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- С июня по август 2019 года молодой человек распространял наркотики путем закладок в тайниках. С середины августа и до ноября 2019 получал большую нерасфасованную партию наркотических средств, расфасовывал ее и путем закладок передавал «розничным закладчикам», получал оплату в биткоинах, которые переводил в рубли на личный счет, - говорится в сообщении.

Молодого человека задержали полицейские, обвиняемый вину признал полностью, активно способствовал раскрытию преступления. Уголовное дело направлено в суд Ижевска для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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