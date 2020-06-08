2020-06-08T13:10:08+03:00
Общество

Tele2 завоевала шесть наград на конкурсе «Серебряный Меркурий»

Проект оператора победил в номинации «Лучшая компания в социальных медиа»
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Tele2 завоевала награды на конкурсе «Серебряный Меркурий». Церемония награждения победителей прошла онлайн. Подробнее – в нашем материале.

Наивысшие оценки жюри получил проект Tele2 «Гигаbeats, или аудиосообщения по другим правилам». Именно он победил в номинации «Лучшая компания в социальных медиа». Чтобы вовлечь в коммуникацию с брендом представителей поколения Z, которые ценят технологичность компаний, оригинальность идей и наличие у бренда «своего голоса», оператор создал сервис для мессенджера соцсети «ВКонтакте» Tele2 «Гигаbeats». Он помог молодежи общаться по другим правилам, превращая обычные аудиосообщения в настоящие рэп-треки. Для записи своей уникальной композиции достаточно было отправить голосовое сообщение и выбрать один из трех битов, созданных DJ Tactics. Пользователи сервиса записали почти 70 тысяч треков. Проект Tele2 «Гигаbeats» также получил серебро в другой номинации «Лучшая инновационная кампания».

Экологический проект Tele2 «Переплавка» завоевал серебро в номинациях «Корпоративная социальная ответственность» и «Лучшая кампания по влиянию на окружение или общество и брендинг территорий». Задача проекта – объяснить людям важность переработки старых мобильных телефонов, побудить клиентов сдавать их в утилизацию и создать для этого инфраструктуру. Tele2 открыла 69 пунктов приема ненужных аппаратов в 11 городах России. За три недели клиенты оператора сдали 1217 гаджетов. Эти устройства отправились на челябинский завод «Мегаполисресурс».

Первый в России турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup’19 получил бронзу в номинации «Лучшая кампания маркетинга киберспорта». Для поддержки перспективного направления компания предложила геймерам играть по другим правилам – с мобильных телефонов с помощью 4G-интернета.

Еще одно серебро Tele2 получила в номинации «Лучшая кампания в социальных медиа» за проект «Честный контент» в TikTok. Следуя принципам честности, оператор запустил челлендж «Покажи, что за кадром с Tele2». Сама компания показала, что происходит на съемочной площадке рекламных роликов. Идею подхватили пользователи соцсети и сняли 3450 видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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