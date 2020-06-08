Депутат Госдумы предложил освободить иногородних абитуриентов от платы за общежитие

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:27:10+03:00

Планируется, что инициатива затронет тех, кто будет сдавать вступительные экзамены очно

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В Госдуме депутат вышел с инициативой освободить некоторых иногородних абитуриентов от платы за общежитие на время вступительных экзаменов. Об этом сообщает RT на русском.

- Очная сдача экзаменов потребует от иногородних абитуриентов дополнительных расходов на проезд и проживание, которые могут стать весьма ощутимыми для бюджета семей, из-за пандемии оказавшихся в сложной экономической ситуации. Прошу вас рассмотреть возможность для иногородних абитуриентов, чьи родители в этот период потеряли работу и встали на учёт в качестве безработных, предоставлять место в общежитии на период вступительной кампании на безвозмездной основе, - отметил депутат.

В 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса было принято решение о проведении дистанционной приемной компании в вузах. Но исключения сделали для творческих и других вузов, в которых проводятся дополнительные вступительные испытания.

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ИСТОЧНИК KP.RU