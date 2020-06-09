Ижевчанин плюнул в лицо провизору и пожелал «смерти от коронавируса»

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:13:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии зампрокурора Сарапула вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении 25-летнего ижевчанина по факту оскорбления сотрудника аптеки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Установлено, что молодой человек, придя в аптеку, получил замечание о несоблюдении социальной дистанции. В ответ он нецензурными словами и выражениями оскорбил провизора, плюнул ей в лицо и пожелал «смерти от коронавируса», унизив тем самым ее честь и достоинство, - сообщает пресс-служба.

Правонарушителя отвезли в прокуратуру, где признал свою вину. Материалы дела об административном правонарушении направлены мировому судье. Теперь молодому человеку грозит штраф.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Общее количество зараженных коронавирусом за весь период пандемии в Удмуртии превысило 1000 человек. Свежая статистика на сайте.

- 20-летний житель Удмуртии скончался от падения с высоты.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU