Ижевчанин плюнул в лицо провизору и пожелал «смерти от коронавируса»
В Удмуртии зампрокурора Сарапула вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении 25-летнего ижевчанина по факту оскорбления сотрудника аптеки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Установлено, что молодой человек, придя в аптеку, получил замечание о несоблюдении социальной дистанции. В ответ он нецензурными словами и выражениями оскорбил провизора, плюнул ей в лицо и пожелал «смерти от коронавируса», унизив тем самым ее честь и достоинство, - сообщает пресс-служба.
Правонарушителя отвезли в прокуратуру, где признал свою вину. Материалы дела об административном правонарушении направлены мировому судье. Теперь молодому человеку грозит штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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