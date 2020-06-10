2020-06-10T06:08:32+03:00
Общество

Девять двоен и тройняшки родились в Удмуртии в апреле и мае

Среди тройняшек все мальчики
Анастасия Захарова
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Малыши родились с апреля по майМалыши родились с апреля по майФото: Архив КП
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В Удмуртии за апрель и май родились девять пар двойняшек и тройняшки. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямой линии в своих соцсетях.

Тройня родилась 6 мая в Глазове. Все новорожденные - мальчики. Пять пар двойняшек родились в Ижевске, по одной - в Сарапуле, Вавожском, Киясовском и Ярском районах.

Глава Удмуртии поздравил семьи и пожелал детям здоровья.

Глава Удмуртии рассказывает о снятии карантина с 15 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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