Девять двоен и тройняшки родились в Удмуртии в апреле и мае
В Удмуртии за апрель и май родились девять пар двойняшек и тройняшки. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямой линии в своих соцсетях.
Тройня родилась 6 мая в Глазове. Все новорожденные - мальчики. Пять пар двойняшек родились в Ижевске, по одной - в Сарапуле, Вавожском, Киясовском и Ярском районах.
Глава Удмуртии поздравил семьи и пожелал детям здоровья.
Глава Удмуртии рассказывает о снятии карантина с 15 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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