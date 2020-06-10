Девять двоен и тройняшки родились в Удмуртии в апреле и мае

10 Июнь 2020 2020-06-10T06:08:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии за апрель и май родились девять пар двойняшек и тройняшки. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямой линии в своих соцсетях.

Тройня родилась 6 мая в Глазове. Все новорожденные - мальчики. Пять пар двойняшек родились в Ижевске, по одной - в Сарапуле, Вавожском, Киясовском и Ярском районах.

Глава Удмуртии поздравил семьи и пожелал детям здоровья.

Глава Удмуртии рассказывает о снятии карантина с 15 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Магазины, кафе, церкви: какие заведения откроются в Удмуртии в ближайшее время?

Глава Удмуртии рассказал, как переносил коронавирус

Глава Удмуртии: «Карантин для приезжающих из других регионов будет снят с 15 июня»

ИСТОЧНИК KP.RU