Мужчина вырвал серьгу из уха пожилой женщины в Ижевске

10 Июнь 2020 2020-06-10T06:26:56+03:00

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На улице 9 Января в Ижевске 31-летний мужчина пытался ограбить 83-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Мужчина подошел к женщине на улице и попытался сорвать украшение. Потерпевшая вырвалась и попыталась уйти. Но злоумышленник вырвал из ее уха серьгу и скрылся. Женщина попросила помочь прохожих. Они вызвали полицию и медиков.

Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки благодаря оперативно-розыскным действиям. Украшение изъяли. Оказалось, что мужчина был ранее судим.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ущерб составил 4000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU