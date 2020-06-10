2020-06-10T06:50:47+03:00
Общество

Ремонт школы юных летчиков в Ижевске сделают к осени

Здесь появятся беговая дорожка и площадка для сдачи ГТО
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: /vk.com/olegbekmemetevФото: /vk.com/olegbekmemetev
Изменить размер текста:

В Ижевске продолжают обновлять школу юных летчиков. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте».

В этом году займутся отделкой лестничных клеток и помещений на втором этаже. В спортивном зале уложат паркет, а вокруг школы благоустроят территорию. Бюджет города выделил на это 15 млн рублей.

Также школу частично благоустроят по программе «Инициативное бюджетирование». В рамках программы 1,3 млн рублей направят строительство площадки для сдачи норм ГТО и беговую дорожку.

Работы окончат к осени. Кстати, в этом году учреждению исполнится 55 лет.

В прошлом году здесь обновили фасад, кабинеты на первом этаже и системы электроснабжения и отопления.

Также Олег Бекмеметьев рассказал, что школа выиграла грант в 150 тысяч рублей от Российского военно-исторического общества. Грант выделили на сбор информации о выпускниках ижевского аэроклуба. Потом на основе этих историй создадут пост памяти на аллее героев в Школе юных летчиков.

Фото: /vk.com/olegbekmemetev

Фото: /vk.com/olegbekmemetev

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Девять двоен и тройня родились в Удмуртии в апреле и мае

Магазины, кафе и церкви: какие заведения откроются в Удмуртии в ближайшее время?

Новые фонари установят в отдаленных районах Ижевска и вблизи соцобъектов

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Образование в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
20 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Удмуртии 10 июня
Преподаватель в Ижевске получал от студентов взятки оловянными солдатиками
Ремонт школы юных летчиков в Ижевске сделают к осени
Мужчина вырвал серьгу из уха пожилой женщины в Ижевске
Девять двоен и тройняшки родились в Удмуртии в апреле и мае
Глава Удмуртии рассказал, как переносил коронавирус
Магазины, кафе, церкви: какие заведения откроются в Удмуртии в ближайшее время?
Онлайн: глава Удмуртии рассказывает о ситуации с коронавирусом
На трассе Удмуртии от столкновения с «легковушкой» погиб мотоциклист
Новые фонари установят в отдаленных микрорайонах Ижевска и вблизи соцобъектов
Уроженец Удмуртии напал на сотрудницу СИЗО в Санкт-Петербурге
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 9 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Виновному в смерти легендарного велосипедиста в Ижевске назначили наказание
12 новых комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД появятся в Удмуртии
Глава Удмуртии: «Карантин для приезжих из других регионов будет снят с 15 июня»
Следователь по делу о надругательстве над 11-летней девочкой в Удмуртии: «Виновный сказал, что у него помутился рассудок»
Ремонт моста через реку Подборенка начался в Ижевске
Ижевчанин плюнул в лицо провизору и пожелал «смерти от коронавируса»
20-летний житель Удмуртии скончался от падения с высоты
Еще 24 жителя Удмуртии заразились коронавирусом