Ремонт школы юных летчиков в Ижевске сделают к осени
В Ижевске продолжают обновлять школу юных летчиков. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте».
В этом году займутся отделкой лестничных клеток и помещений на втором этаже. В спортивном зале уложат паркет, а вокруг школы благоустроят территорию. Бюджет города выделил на это 15 млн рублей.
Также школу частично благоустроят по программе «Инициативное бюджетирование». В рамках программы 1,3 млн рублей направят строительство площадки для сдачи норм ГТО и беговую дорожку.
Работы окончат к осени. Кстати, в этом году учреждению исполнится 55 лет.
В прошлом году здесь обновили фасад, кабинеты на первом этаже и системы электроснабжения и отопления.
Также Олег Бекмеметьев рассказал, что школа выиграла грант в 150 тысяч рублей от Российского военно-исторического общества. Грант выделили на сбор информации о выпускниках ижевского аэроклуба. Потом на основе этих историй создадут пост памяти на аллее героев в Школе юных летчиков.
Фото: /vk.com/olegbekmemetev
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ИСТОЧНИК KP.RU
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