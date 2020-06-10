Ремонт школы юных летчиков в Ижевске сделают к осени

10 Июнь 2020 2020-06-10T06:50:47+03:00

Здесь появятся беговая дорожка и площадка для сдачи ГТО

Изменить размер текста: A A

В Ижевске продолжают обновлять школу юных летчиков. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице «ВКонтакте».

В этом году займутся отделкой лестничных клеток и помещений на втором этаже. В спортивном зале уложат паркет, а вокруг школы благоустроят территорию. Бюджет города выделил на это 15 млн рублей.

Также школу частично благоустроят по программе «Инициативное бюджетирование». В рамках программы 1,3 млн рублей направят строительство площадки для сдачи норм ГТО и беговую дорожку.

Работы окончат к осени. Кстати, в этом году учреждению исполнится 55 лет.

В прошлом году здесь обновили фасад, кабинеты на первом этаже и системы электроснабжения и отопления.

Также Олег Бекмеметьев рассказал, что школа выиграла грант в 150 тысяч рублей от Российского военно-исторического общества. Грант выделили на сбор информации о выпускниках ижевского аэроклуба. Потом на основе этих историй создадут пост памяти на аллее героев в Школе юных летчиков.

Фото: /vk.com/olegbekmemetev

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Девять двоен и тройня родились в Удмуртии в апреле и мае

Магазины, кафе и церкви: какие заведения откроются в Удмуртии в ближайшее время?

Новые фонари установят в отдаленных районах Ижевска и вблизи соцобъектов

ИСТОЧНИК KP.RU